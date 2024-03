XV de France : Le remplaçant de Dupont se lâche après le choc

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le XV de France a retrouvé des couleurs dans le Tournoi des Six Nations. Les hommes de Fabien Galthié ont remporté leur deuxième match de la compétition face au Pays de Galles (24-45). Titularisé à la place de Maxime Lucu au poste de demi de mêlée, Nolann Le Garrec a livré ses impressions.

Le XV de France a remis les pendules à l'heure après son match nul inquiétant face à l'Italie. Opposés au Pays de Galles, les Bleus se sont fait peur en début de match avant de prendre l'ascendant au cours de la seconde période. Pour cette rencontre, Fabien Galthié avait procédé à de nombreux changements, à commencer par la charnière. Au poste de demi-de-mêlée, le sélectionneur de l'équipe de France a offert sa chance à Nolann Le Garrec, qui s'est illustré lors de cette rencontre avec une magnifique chistera.

Rugby - 6 Nations : Pays de Galles-France, Galthié lance ses nouveaux ovnis ! https://t.co/0BHKB9WR0D pic.twitter.com/fx7vdiQzXy — le10sport (@le10sport) March 9, 2024

« C’est incroyable »

En l'absence d'Antoine Dupont, concentré sur les prochains Jeux Olympiques, le nouveau numéro 9 des Bleus a assuré à son poste. Au micro de France 2, le joueur du Racing 92 était ravi de la prestation de son équipe. « C’est incroyable, c’est un stade mythique. On avait à cœur de répondre présent, de montrer la meilleure image de l’équipe de France. On a voulu envoyer un message. On a pris beaucoup de plaisir sur le terrain (…) Il faut souligner la qualité des Gallois. On a mis 50 minutes à construire notre match. Mais à force de travail, de persévérance, on a réussi à faire craquer cette équipe » a-t-il confié.

« Ça fait un bien fou »