Mercato - PSG : Coup de théâtre, un attaquant va claquer la porte !

Jean de Teyssière

Avec le départ prévu de Kylian Mbappé à la fin de la saison, le PSG comptait sur Xavi Simons pour prendre le relais de l'attaque parisienne. Mais cette éventualité va se compliquer puisque l'international néerlandais aurait choisi de quitter le PSG. Dans le club de la capitale, on ne fera pas le forcing pour le faire revenir au club.

L'histoire entre le PSG et Xavi Simons est étrange. Alors qu'il n'est âgé que de 16 ans, le joueur de la Masia du FC Barcelone arrive à Paris et s'aguerrit pour jouer au plus haut niveau. Entre 2020 et 2022, il ne joue que 11 matchs avant d'être transféré au PSV Eindhoven à l'été 2022. Aux Pays-Bas, Xavi Simons réalise une superbe saison et le PSG le récupère, grâce à une clause de rachat. Prêté dans la foulée au RB Leipzig, son avenir semble s'inscrire loin de France...

Xavi Simons pour remplacer Mbappé ?

Le secteur offensif du PSG sera vide avec le départ de Mbappé. Remplacer un joueur qui inscrit 40 buts par saison n'est pas chose aisée et le PSG, désormais éliminé de la Ligue des Champions, peut se pencher sur son été. Offensivement, des renforts sont attendus et Xavi Simons, prêté cette saison au RB Leizpig est attendu. En Allemagne, l'ancien Barcelonais réalise une nouvelle saison pleine, ce qui intéresse évidemment le PSG.

Xavi Simons ne veut pas revenir au PSG