PSG - Real Madrid : Coup de tonnerre pour Mbappé, la réponse tombe

Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Kylian Mbappé ne semble plus faire de doute puisque l'attaquant français se dirige clairement vers un départ et une signature au Real Madrid. Néanmoins, des rumeurs ont circulé concernant un possible revirement de situation si le PSG se qualifiait en finale de la Ligue des champions. Mais cela semble impossible.

En fin de contrat, Kylian Mbappé va quitter le PSG afin de s'engager avec le Real Madrid. Le crack de Bondy va donc partir sept ans après son arrivée à Paris et deux ans après sa dernière prolongation de contrat. Un contrat qui s'achèvera le 30 juin 2024.

Aucune chance que Mbappé change d'avis

Cependant, la saison très aboutie du PSG, qui peut même devenir historique, a-t-elle une chance de convaincre Kylian Mbappé de changer d'avis ? Une qualification en finale de la Ligue des champions aura-t-elle un impact ? Selon les informations du Parisien , la réponse est claire : aucune chance. Quoi qu'il arrive d'ici la fin de la saison, rien ne semble en mesure de faire changer d'avis Kylian Mbappé.

Mbappé a fait son choix depuis longtemps

Il faut dire que dès l'été dernier, Kylian Mbappé avait lâché un gros indice en refusant d'activer la clause dans son contrat lui permettant de prolonger d'une saison. Et le 9 février, il a annoncé à sa direction, puis a ses coéquipiers, son intention de quitter le PSG à l'issue de la saison. Une décision ferme et définitive.