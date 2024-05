Le Real Madrid prépare une offre pour écœurer le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans l'optique du prochain mercato estival, le PSG commence déjà à se positionner sur plusieurs dossiers pour renforcer son effectif. Plusieurs pistes circulent déjà à commencer par celle menant à Ferland Mendy. Selon la presse espagnole, le latéral gauche serait déjà d'accord avec le club parisien alors que son contrat s'achève en juin 2025.

Cet été, le PSG devrait se montrer particulièrement actif lors du mercato. Et pour cause, le départ de Kylian Mbappé va offrir aux Parisiens une puissance financière importante qui leur permettra de frapper très fort sur le marché des transferts en se renforçant à tous les postes. Y compris au poste de latéral gauche où le PSG cherche un joueur pour épauler Nuno Mendes et compenser la grave blessure de Lucas Hernandez. Dans cette optique, le club de la capitale aurait obtenu un accord avec Ferland Mendy comme l'assure Eduardo Inda.

Départ de Mbappé : Une légende du PSG tente un coup surprise ! https://t.co/cfhbzc5FM2 pic.twitter.com/HMFwuTX6e7 — le10sport (@le10sport) May 7, 2024

Le PSG déjà d'accord avec Mendy ?

« Il y a un joueur du Real Madrid auquel nous ne prêtons pas beaucoup d'attention, mais il se montre toujours à la hauteur, c'est Mendy. Il est libre en 2025 et le Real Madrid veut le renouveler et, si ce n'est pas le cas, le transférer cet été parce qu'ils savent que le PSG lui a fait une offre pour qu'il parte à la fin de son contrat. S'il refuse de renouveler, ils veulent le vendre et financer ainsi la signature d'Alphonso Davies du Bayern Munich », assure le directeur d' OK Diario sur le plateau du Chiringuito .

Le Real Madrid prépare sa contre-attaque