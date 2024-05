PSG : Kylian Mbappé va faire son annonce, panique au Real Madrid

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé va quitter le PSG afin de s'engager avec le Real Madrid. Il ne manque plus que l'annonce officielle d'une des deux parties. Le joueur serait prêt à lever le voile sur son avenir cette semaine en cas d'élimination contre le Borussia Dortmund. Mais le club merengue préférerait attendre.

L'avenir de Kylian Mbappé ne semble plus s'écrire du côté du PSG. Et pour cause, alors que son contrat s'achève le 30 juin, l'attaquant français va rejoindre le Real Madrid. Il ne manque que l'annonce officielle qui confirmera ce qui est actuellement un secret de Polichinelle, et cela pourrait arriver dès la fin de la semaine en cours selon les informations du journaliste espagnol Eduardo Inda.

Mbappé prêt à lâcher son annonce cette semaine ?

« On me dit que Mbappé serait prêt à annoncer où il jouera la saison prochaine si le PSG est éliminé en Ligue des Champions », lâche le directeur d' OK Diario sur le plateau du Chiringuito avant d'assurer que le Real Madrid est beaucoup moins chaud.

«Son prochain club lui a dit d'attendre plusieurs semaines»