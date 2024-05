Mercato - PSG : La porte est ouverte pour un très gros transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du prochain mercato estival, le PSG tentera de renforcer son secteur défensif. Dans cette optique, plusieurs pistes sont déjà évoquées y compris celle menant à Jules Koundé. D'ailleurs, le FC Barcelone pourrait bien ouvrir la porte à un transfert de l'international français.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG va disposer d'une manne financière très importante qui lui permettra de se renforcer dans différents secteurs de jeu, y compris en défense, un secteur de jeu au sein duquel la profondeur de banc a fait défaut cette saison.

Le PSG d’accord avec un joueur du Real Madrid, la bombe est lâchée https://t.co/eDHhxE4ISN pic.twitter.com/wqFCtrZXqe — le10sport (@le10sport) May 7, 2024

Le Barça ouvre la porte à un transfert de Koundé

Dans cette optique, le PSG s'intéresserait notamment à Jules Koundé comme le révèle Mundo Deportivo qui ajoute que le FC Barcelone ne serait pas fermé à l'idée d'une vente cet été. Et pour cause, l'ancien Bordelais dispose d'une belle cote sur le marché ce qui pourrait renflouer les caisses du club catalan qui peut déjà s'appuyer sur Araujo, Christensen, Iñigo Martínez et Pau Cubarsí pour composer sa charnière centrale, sans oublier Eric Garcia, prêté à Girona où il réalise une magnifique saison.

Grosse concurrence dans ce dossier pour le PSG

Cependant, le PSG devra faire face à une énorme concurrence dans ce dossier puisque Chelsea, Manchester United, Newcastle et l'Inter seraient également intéressés par Jules Koundé en vue du mercato estival. Pour rappel, le contrat de l'international français s'achève en juin 2027 au Barça.