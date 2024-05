Luis Enrique - PSG : La presse étrangère annonce un grand danger !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Courtisé par le FC Barcelone, Luis Enrique ne quittera pas le PSG cet été, mais alors que Xavi a revu sa position pour son avenir, la formation catalane n’a pas oublié l’entraîneur parisien pour autant et surveille de près sa situation en vue de la saison 2025/26 selon le quotidien Sport.

Nommé à la tête du PSG l’an dernier, Luis Enrique peut entrer dans l’histoire du club et du football français en visant un quadruplé avec la formation parisienne, qui joue sa place en finale de la Ligue des champions ce mardi soir face au Borussia Dortmund. Un départ cet été est d’ores et déjà exclu pour celui qui dispose d’un contrat jusqu’en juin 2025, visé par le FC Barcelone ces dernières semaines. « J'ai pour règle de respecter mes contrats et d'être correct avec les gens qui me font confiance », a-t-il fait savoir en conférence de presse. Qu’en sera-t-il pour la suite ?

Le FC Barcelone surveille de près Luis Enrique

Le Barça ne compte pas en tout cas lâcher le morceau si l’on en croit les informations divulguées par le quotidien Sport ce mardi. Alors que Xavi a revu sa position et restera sur le banc blaugrana la saison prochaine, le club culé reste attentif à la situation de Luis Enrique et n’a pas abandonné l’idée de mettre la main sur lui l’année prochaine.

Une prolongation à l’étude ?