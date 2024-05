Vente OM : C’est confirmé pour McCourt !

Thibault Morlain

Alors que le feuilleton de la vente de l’OM n’en finit plus de faire parler et de susciter de nombreuses rumeurs, la presse anglaise faisait récemment de grosses révélations. En effet, il avait été expliqué que Frank McCourt voulait bâtir sur le long terme à Marseille, envisageant même d’investir à nouveau. Et voilà que la tendance se confirmerait pour le patron de l’OM.

Actuel propriétaire de l’OM, Frank McCourt va-t-il prochainement céder la main et laisser sa place aux Saoudiens ? C’est ce qui se répète depuis de longs mois maintenant. En effet, les rumeurs concernant la vente du club phocéen fleurissent de partout et pour certains, une officialisation serait même imminente. Mais voilà que tous n’ont pas la même version. Pendant qu’on annonce un changement de propriétaire à l’OM avec la prise de pouvoir de l’Arabie Saoudite, The Guardian donnait une tendance différente ces derniers jours. Le média britannique révélait ainsi que Frank McCourt n’avait pas l’intention de vendre. Ayant un projet long terme à Marseille, l’Américain envisagerait même d’investir à nouveau de l’argent pour combler l’écart avec le PSG et les autres grands clubs européens.

De nouveaux moyens pour Longoria

Vendra ? Ne vendra pas ? Ce jeudi, La Provence va dans le même sens que ce qu’a annoncé la presse britannique. En effet, on peut lire dans le quotidien régional que Frank McCourt souhaiterait conforter Pablo Longoria dans son rôle de président, tout en lui offrant plus de moyens.

McCourt attendu à Marseille

On pourrait d’ailleurs y voir plus clair prochainement. Alors que Frank McCourt se trouve actuellement aux Etats-Unis, il doit prochainement venir à Marseille. Le flou persiste toutefois concernant la date exacte du voyage de l’Américain puisque cela pourrait être une question de jours ou bien de semaines. Il n’empêche que McCourt ne manque pas une miette de ce qu’il se passe à l’OM et alors que certains l’annoncent partant, ce n’est pas ce qu’il laisse entrevoir…