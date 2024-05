OM : La nouvelle déclaration d’amour de Drogba !

Jean de Teyssière

Les Jeux olympiques approchent à grands pas ! Mercredi, la flamme olympique a quitté le majestueux trois-mâts du Belem pour poser pied à terre, à Marseille. Le rappeur Jul a été le premier à allumer le chaudron olympique et le relais va continuer durant deux mois et demi dans toute la France, avant de s'allumer le 26 juillet prochain à Paris. Didier Drogba fait partie des relayeurs à Marseille et a déclaré sa flamme à l'OM.

Repéré par Guy Lacombe alors qu'il cirait le banc au Mans en 2002, Didier Drogba est très vite devenu une légende du football. Il a d'abord marqué les esprits lors de son unique saison à l'OM, avant d'être couronné de succès avec Chelsea entre 2004 et 2012. Présent ce jeudi à Marseille pour poursuivre le relais de la flamme olympique, il a fait part de sa fierté de contribuer à ce relais, à Marseille.

«C’est un honneur de porter la flamme»

Comme relayé par La Provence , Didier Drogba, ancien joueur de l'OM lors de la saison 2003-2004 s'est montré fier de porter la flamme olympique : « C’est énorme, une vraie fierté, c’est un honneur que me fait Tony Estanguet de m’avoir choisi pour porter la flamme. »

«J’ai fait quelques clubs, quelques pays mais ce stade, ce public...inégalable»