EXCLU : Il détecte une légende de l’OM

Jean de Teyssière

La carrière d’un joueur tient à peu de chose. Didier Drogba en est la preuve. Avant de devenir l'un des plus grands joueurs africains de l’histoire, le jeune Drogba rongeait son frein en cirant le banc du Mans. Jusqu’à l’arrivée d’un homme qui a tout changé : Guy Lacombe. Il explose alors à Guingamp, confirme à l’OM et devient une légende à Chelsea.

Entre ses débuts à Guingamp en 2002 et son départ de Chelsea après la saison 2011-2012, Didier Drogba a disputé 445 matchs et marqué 212 buts. Quadruple champion d'Angleterre et vainqueur de la Ligue des Champions en 2012 avec Chelsea, il est même considéré par les supporters du club londonien comme le meilleur joueur de l'histoire des Blues. En 2004, avec l'OM, il réalise une saison exceptionnelle, permettant au club phocéen d'accéder jusqu'à la finale de la Coupe de l'UEFA (défaite face à Valence, 0-2). Partout où il est passé, il a laissé un souvenir impérissable, rendu possible par un coup de pouce du destin et à un homme qui a cru en lui.

«Je peux vous garantir qu'il n'y avait pas grand monde qui voulait Drogba»

Dans un entretien exclusif accordé au 10sport.com , Guy Lacombe nous raconte comme il a découvert la future légende de l'OM et de la Côte-d'Ivoire, Didier Drogba : « Si j'avais détecté tout son potentiel ? Tout non (rires). En fait, là, c'est mon expérience de formateur qui a prédominé. Lors de la préparation en 2001, on joue Le Mans. Je vois un joueur, que j'aurais bien pris si j'avais été formateur. Et en 2001, lorsque Guingamp est en difficulté... Fiorese s'en va. Et puis, malheureusement, il y a un deuxième coup dur, c'est Stéphane Guivarc'h qui se blesse. Je perds deux attaquants. À Guingamp, on ne dépense pas les sous que l'on n'a pas. Moi, dans ma tête, je prenais Didier Drogba comme numéro 2. Je peux vous garantir qu'il n'y avait pas grand monde qui le voulait. »

«Drogba a compris que c'était l'ultime chance pour qu'il devienne un footballeur professionnel»