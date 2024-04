Humilié par le PSG, l'OM perd son magicien

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, l'OM s'est incliné au Vélodrome contre le PSG. Une défaite difficile à accepter pour les Marseillais qui, après l'euphorie générée par les premiers matches de Jean-Louis Gasset, retombent dans leurs travers. Nabil Djellit parle même d'humiliation pour les Phocéens.

L'effet Gasset s'est bien atténué. Alors que l'OM avait enchaîné cinq victoires de suite dans la foulée de la nomination de l'ancien coach de l'ASSE, le club phocéen est plus en difficulté. En s'inclinant contre le PSG à domicile dimanche soir (2-0), l'OM a ainsi concédé sa troisième défaite de rang. Une humiliation à en croire Nabil Djellit.

L'OM annonce du lourd après le PSG https://t.co/UlnPjzl8DR pic.twitter.com/ighppV1sPc — le10sport (@le10sport) April 1, 2024

«C’est l’humiliation à domicile»

« Se faire battre à 10 vs 11 à domicile, c’est plus que gênant pour l’OM. Ca en dit un peu plus de ce qu’est devenu ce club en L1. Il reste le spectacle en tribunes. C’est tout. On va la faire direct, dès qu’il a des équipes de haut de tableau, y a plus personne », écrit le journaliste de L'EQUIPE sur X (ex-Twitter), avant de poursuivre.

«Gasset n’est pas un magicien»