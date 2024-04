PSG : Il dégoute l’OM et rentre dans l’histoire

Axel Cornic

Régulièrement critiqué depuis son arrivée, Gianluigi Donnarumma montre un visage très séduisant depuis le début de l’année 2024. Cela a notamment été le cas lors du Classico de ce dimanche face à l’Olympique de Marseille, où il a réalisé une prestation plus qu’aboutie.

Arrivé en 2021, Gianluigi Donnaumma n’a jamais vraiment fait l’unanimité au PSG et s’est souvent retrouvé en première ligne face aux critiques, notamment lors de l’automne 2023. Mais la situation a radicalement changé depuis quelques mois...

Le PSG s’offre un record historique grâce à l’OM https://t.co/bqqgKQALqs pic.twitter.com/0ghyLoWMky — le10sport (@le10sport) April 1, 2024

10 arrêts pour Donnarumma face à l’OM

En effet, l’international italien est l’un des meilleurs joueurs du PSG sur cette année 2024, avec des prestations décisives. Cela a été le cas lors du choc face à l’OM en Ligue 1, puisque OptaJean nous apprend qu’avec 10 arrêts, il est devenu le gardien avec le plus d’arrêts dans un Classico depuis la saison 2006/2007.

