PSG : Une recrue raconte son calvaire

Amadou Diawara

Victime d’une luxation des péroniers latéraux de la cheville gauche, Milan Skriniar a dû se faire opérer. Après trois mois d'absence, le défenseur central du PSG a pu faire son retour à la compétition. Entré en jeu face à l'OM ce dimanche soir, Milan Skriniar est revenu sur son calvaire.

Luis Enrique a dû se passer des services de Milan Skriniar pendant trois mois. Alors qu'il souffrait d'une luxation des péroniers latéraux de la cheville gauche, le défenseur central du PSG a dû passer par la case opération. Mais heureusement pour le club de la capitale, le calvaire de Milan Skriniar est enfin terminé.

Après trois mois d'absence, Skriniar est de retour

Lors du Classique entre l'OM et le PSG ce dimanche soir au Vélodrome, Milan Skriniar a fait son grand retour sur les terrains. En effet, le numéro 37 parisien est entré en jeu à la 77ème minute de jeu, remplaçant Warren Zaïre-Emery.

«C’était très dur pour moi sur ces derniers mois»