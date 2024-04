OM - PSG : Gasset a tenté un coup de poker contre Mbappé

Hugo Chirossel

Alors que l’OM s’est incliné face au PSG dimanche soir (0-2), Jean-Louis Gasset a dû composer avec plus blessures et incertitudes dans son effectif pour préparer cette rencontre. Le technicien français a notamment aligné Ulisses Garcia dans le couloir droit pour défendre sur Kylian Mbappé, « il fallait inventer quelque chose », a-t-il avoué.

Jean-Louis Gasset aurait probablement préféré pouvoir préparer la réception du PSG dans d’autres conditions. L’OM a perdu plusieurs joueurs lors de la trêve internationale et le technicien français n’avait pas énormément de solutions au moment de concocter son 11 de départ, notamment au poste de latéral droit pour défendre sur Kylian Mbappé.

« Il fallait inventer quelque chose »

« Comment on a géré Mbappé ? Pour vous dire la vérité, Ulisses Garcia, hier soir, à 22h, je ne savais pas s'il allait jouer. Idem pour Balerdi. Il a fallu faire un test de vivacité ce matin avec des écarts pour que les deux joueurs nous disent : ''Je peux débuter''. Il fallait inventer quelque chose, mettre un gaucher à droite, ce n'était pas un coup de folie », a avoué Jean-Louis Gasset en conférence de presse.

« Là, je continue à me gratter la tête »