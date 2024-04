«On va se régaler», Gasset annonce du lourd à l’OM

Hugo Chirossel

Malgré la défaite frustrante de l’OM lors de la réception du PSG, Jean-Louis Gasset a voulu positiver dimanche soir. Le technicien français de 70 ans a reconnu que ses joueurs étaient touchés, mais les Olympiens ont d’autres échéances importantes qui arrivent et avec des retours de blessure et cet état d’esprit, Gasset estime qu’il y a de quoi se « régaler ».

Remonté par le manque de concentration de ses joueurs en supériorité numérique et le but refusé à Jordan Veretout lors de la défaite face au PSG (0-2), Jean-Louis Gasset pense déjà à la suite. L’OM se déplace sur la pelouse du LOSC vendredi, avant sa double confrontation contre le Benfica Lisbonne en quarts de finale de la Ligue Europa.

« J'ai vu des joueurs abattus, fatigués »

« Comment le groupe peut repartir ? À la fin du match, j'ai vu des joueurs abattus, fatigués, parce qu'ils ont tout donné. Le public ne s'y est pas trompé, il nous a encouragés tout le match, il a vu qu'on a essayé », a avoué Jean-Louis Gasset en conférence de presse, mais l’entraîneur de l’OM s’est voulu positif.

« Si on a cet état d'esprit, on va faire une bonne fin de saison »