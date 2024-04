OM - PSG : Le coup de gueule de Gasset

Hugo Chirossel

L’OM s’est une nouvelle incliné dimanche soir, à l’occasion du Classique face au PSG (0-2). Une défaite frustrante pour Jean-Louis Gasset, son équipe ayant évolué en supériorité numérique pendant plus d’une mi-temps. L’entraîneur de Marseille a également pointé du doigt le but refusé à Jordan Veretout qui « change tout le match ».

L’OM y a cru. Après une bonne première période et l'expulsion de Lucas Beraldo peu avant la pause, les Olympiens ont bien cru qu’ils allaient enfin réussir à faire tomber le PSG à domicile. Mais même en infériorité numérique, ce sont finalement les Parisiens qui l’ont emporté (0-2), grâce à des buts de Vitinha et de Gonçalo Ramos. Une défaite frustrante pour Jean-Louis Gasset, qui a regretté le manque de concentration de ses joueurs.

« On devait être beaucoup plus concentrés »

« Il y a beaucoup de frustration. Tout le monde me parle de la période à 11 contre 10 (à partir de la 40e minute), mais avant on est bien dans le match. On récupérait bien le ballon malgré leur talent offensif. On a eu trois ou quatre situations de contre où on doit mieux maîtriser, être plus efficace. À onze contre dix, il est dur de se prendre des contres alors qu'on les accule dans leurs trente mètres. On devait être beaucoup plus concentrés », a déclaré Jean-Louis Gasset en conférence de presse, dans des propos relayés par L’Équipe .

« Je me languis de le revoir parce que ça me semble discutable »