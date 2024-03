OM/PSG : Un scandale éclate, il explose en plein match

Jean de Teyssière

Ce dimanche, la rencontre entre l'OM et le PSG a été marquée par une décision litigieuse prise par Benoît Bastien, qui a expulsé Lucas Beraldo pour un contact avec Pierre-Emerick Aubameyang, après visionnage du VAR. De quoi faire exploser Luis Campos lorsque les deux équipes sont retournés dans les vestiaires pour la mi-temps.

Un rouge qui fait débat

Quelques minutes après avoir écopé d'un carton jaune, Lucas Beraldo est au duel avec Pierre-Emerick Aubameyang. Le défenseur brésilien joue le duel à l'épaule et déséquilibre le Gabonais. L'arbitre siffle faute et ne sanctionne pas Beraldo d'un deuxième jaune. Quelques longues secondes plus tard, l'arbitre, Benoît Bastien, est appelé par la VAR et décide ensuite d'exclure directement Lucas Beraldo. Une décision qui a provoqué la colère du PSG.

😡 La colère de Luis Campos dans les couloirs de l’Orange Vélodrome.#OMPSG pic.twitter.com/JIpRfPiPDT — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 31, 2024

Luis Campos s'en prend à l'arbitre