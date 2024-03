OM : Grande nouvelle pour Gasset, quatre renforts arrivent

Hugo Chirossel

Alors que l’OM reçoit le PSG dimanche soir pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, Jean-Louis Gasset doit composer avec plusieurs blessures au sein de son effectif. Mais à la veille de ce Classique, il y a des bonnes nouvelles côté marseillais. En effet, quatre joueurs incertains devraient finalement être dans le groupe.

Présent en conférence de presse vendredi, à deux jours de la réception du PSG, Jean-Louis Gasset a fait le point sur les joueurs à sa disposition. L’entraîneur de l’OM a confirmé ce que l’on savait déjà, à savoir que Bamo Meïté, Jonathan Clauss, Amir Murillo et Jean Onana ne seront pas disponibles.

OM : Une ancienne gloire annonce du lourd avant le PSG ! https://t.co/BgJnx3TSUu pic.twitter.com/97ghtRmOop — le10sport (@le10sport) March 30, 2024

« On a quatre joueurs qui sont proches de réintégrer le groupe »

Ce qui vient s’ajouter aux absences de Valentin Rongier et de Bilal Nadir. Par ailleurs, Jean-Louis Gasset avait déclaré avoir « quatre joueurs qui sont proches de réintégrer le groupe . » En effet, quatre joueurs de l’OM dont la présence était incertaine devraient pouvoir tenir leur place contre le PSG.

Balerdi, Gueye, Gigot et Garcia dans le groupe ?