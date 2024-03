OM : Gasset annonce quatre renforts imminents

Hugo Chirossel

Présent en conférence de presse à deux jours de la réception du PSG, Jean-Louis Gasset a confirmé plusieurs absences dans son effectif. Jonathan Clauss, Bamo Meïté, Ismaïla Sarr et Jean- Onana ne seront pas à la disposition de l’entraîneur de l’OM, qui a tout de même annoncé que quatre joueurs étaient très proches d’un retour.

« Les absences certaines, c'est Bamo Meïté, Ismaila Sarr, Jonathan Clauss et Jean Onana. Ils ne seront pas dans le groupe . » Alors que le PSG se déplace sur la pelouse de l’OM dimanche soir, Jean-Louis Gasset a fait le point sur les joueurs qu’il a à sa disposition pour cette rencontre.

Plusieurs incertitudes à l’OM

Comme attendu et confirmé par Jean-Louis Gasset, l’OM ne pourra pas compter sur Jonathan Clauss, Bamo Meïté, Jean Onana et Ismaïla Sarr, ce qui sera également le cas des absents de longue date Valentin Rongier et Bilal Nadir. Mais il y a encore plusieurs incertitudes à Marseille à deux jours d’affronter le PSG.

« On a quatre joueurs qui sont proches de réintégrer le groupe »