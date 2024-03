L'OM doit gérer un gros problème !

Alexis Brunet

La trêve internationale n'a pas fait du bien à tous les clubs. En France, l'OM s'en sort avec de nombreux blessés. Une mauvaise nouvelle, alors que le club phocéen entre dans le sprint de fin de saison, avec des rendez-vous très importants, comme le Classique, dimanche, face au PSG. Le staff de Jean-Louis Gasset va donc espérer des bonnes nouvelles dans les prochains jours.

Jean-Louis Gasset était au stade Vélodrome mardi dernier, pour assister au match entre la France et le Chili. L'occasion pour lui de voir notamment Jonathan Clauss, titulaire avec les Bleus, ce soir-là. Sauf que le défenseur ne sera pas resté longtemps sur le terrain. Ce dernier s'est blessé dès la dixième minute de jeu, et il a été remplacé dans la foulée, par Jules Koundé. L'ancien Lensois rejoint donc l'infirmerie marseillaise, déjà bien pleine.

La liste des absents est longue pour l'OM

L'OM fait face à de nombreuses absences, notamment en défense. Bamo Méïté s'est blessé à l'entraînement, et il est d'ores et déjà forfait pour le match face au PSG. Leonardo Balerdi pourrait lui être de retour, d'après les informations de L’Équipe , mais son état sera scruté avec précaution. Samuel Gigot a reçu des traitements dernièrement, mais son épaule est toujours douloureuse, et sa présence lors du Classique est donc sans doute compromise.

Gueye, Onana et Sarr aussi forfaits