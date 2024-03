OM : Gasset a la solution pour battre le PSG !

Hugo Chirossel

Ce dimanche soir, l’OM reçoit le PSG en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Un choc qui bien souvent tourne en la faveur du club de la capitale ces dernières années. La saison dernière, les Olympiens avaient réussi à faire tomber les Parisiens en coupe de France et selon Benoît Cheyrou, Jean-Louis Gasset est capable de faire en sorte que cela se reproduise.

Après sa large victoire au Parc des Princes au match aller (4-0), le PSG se déplace sur la pelouse de l’OM dimanche soir pour le deuxième Classique de la saison. Un choc qui n’en est plus vraiment un, puisque ce sont la plupart du temps les Parisiens qui en sortent vainqueurs ces dernières années. La saison dernière, les Olympiens avaient tout de même réussi à s’imposer en huitièmes de finale de la coupe de France (2-1).

Un entraîneur relance son mercato, ça va chauffer à l’OM ! https://t.co/41W56hHSye pic.twitter.com/oDzjcMqKwX — le10sport (@le10sport) March 28, 2024

« Je pense que la recette c’est juste le cœur »

« Comment l’OM peut faire tomber le PSG ? Ce match de coupe de France c’était vraiment un très très beau symbole. Je pense que la recette c’est juste le cœur. Jouer à 12 évidemment avec le Stade Vélodrome qui peut avoir son impact sur cette rencontre. Que les joueurs se transcendent, sur un match tout est possible. C’était le match de coupe l’année dernière, avec une belle victoire, avec la manière, dans l’envie et tout ça », a confié Benoît Cheyrou dans un entretien accordé à Maritima .

« Jean-Louis Gasset est capable de trouver les mots »