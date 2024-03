Hécatombe avant le PSG, encore un coup dur à l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’OM se prépare à accueillir le PSG ce week-end avec un groupe décimé par les blessures. Alors que son retour était espéré, Leonardo Balerdi devrait lui aussi manquer le rendez-vous de dimanche, de quoi obliger Jean-Louis Gasset à bricoler pour le choc de cette 27e journée de Ligue 1.

Jean-Louis Gasset pouvait difficilement imaginé pire scénario pour ses retrouvailles avec le Paris Saint-Germain. Dimanche, le club phocéen devra faire sans Jonathan Clauss (ischio-jambiers), Bamo Meïté (cheville), Ulisses Garcia (adducteurs), Ismaïla Sarr (ischio-jambiers), Pape Gueye (mollet), Bilal Nadir (genou), Samuel Gigot (clavicule), Valentin Rongier (rotule) et Amir Murillo (adducteurs) pour affronter le PSG au Vélodrome. Alors que son retour était quant à lui espéré, Leonardo Balerdi devrait bien s’ajouter à la liste des forfaits.

OM : De retour à Marseille, ils hallucinent https://t.co/xsMTJ27szC pic.twitter.com/zdgNfxQbBE — le10sport (@le10sport) March 28, 2024

Balerdi forfait ?

Alors que le défenseur argentin était absent face à Rennes (2-0) avant la trêve internationale pour une gêne à l’adducteur, Jean-Louis Gasset espérait voir son protégé revenir à temps pour le choc de dimanche. Cependant, RMC annonce que Balerdi devrait être trop juste.

Gasset doit bricoler

Une indisponibilité de plus qui va forcer à l’OM à bricoler pour composer son onze de départ, et principalement sa défense, Chancel Mbemba et Quentin Merlin étant aujourd’hui les seuls défenseurs du groupe professionnel à être apte. Geoffrey Kondogbia pourrait être repositionné dans l’axe, tandis que Emran Soglo ou encore Stéphane Sparagna pourraient sortir de la réserve pour renforcer l’effectif.