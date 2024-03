OM : Avant le PSG, Gasset fait une incroyable demande à Deschamps

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La trêve internationale aura été particulièrement difficile pour l’OM qui a perdu de nombreux joueurs sur blessure. Le tout à quelques jours du choc contre le PSG. Le dernier en date n’est autre que Jonathan Clauss, touché à la cuisse mardi soir avec les Bleus. Une situation délicate qui a poussé Jean-Louis Gasset à demander des latéraux à Didier Deschamps.

Alors que l'OM s'apprête à aborder une période cruciale de sa saison avec le choc contre le PSG puis le quart de finale de Ligue Europa contre Benfica, la trêve internationale a fait très mal à l'effectif marseillais, frappé par plusieurs blessures, à l'image de la dernière en date, celle de Jonathan Clauss mardi soir avec les Bleus contre le Chili (3-2). L'OM se retrouve donc en grande difficulté au poste de latéral droit. Une situation évoquée par Didier Deschamps.

«On perd deux joueurs sur blessure»

« Je ne vais pas sauter au plafond. C'est bien qu'on ait gagné ce match-là, avoir marqué trois buts c'est toujours bien, on a réagi après avoir concédé l'ouverture du score. On en a pris deux, c'est lié au niveau de forme pas optimal, il y a eu pas mal de soucis chez les uns, les autres. On perd deux joueurs sur blessure, vu les échéances derrière, je comprends qu'ils soient un peu dans la gestion. c'est toujours mieux de mener que d'être menés... », explique dans un premier temps le sélectionneur des Bleus en conférence de presse, avant de raconter son échange avec Jean-Louis Gasset, l’entraîneur de l’OM.

«Ils m'ont demandé si je pouvais leur prêter quelques latéraux»