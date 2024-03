OM : C’est l’hécatombe, mission impossible pour Gasset ?

Thomas Bourseau

Jean-Louis Gasset ne s’en serait pas caché devant son groupe. Une « mission commando » de 100 jours a débuté à sa nomination avec comme projet de remplir les objectifs sportifs du club malgré les difficultés de la saison dont un top 4 en Ligue 1 synonyme de Ligue des champions la saison prochaine. Néanmoins, la tâche s’est ardue ces derniers temps et notamment en raison d’une hécatombe de blessés et d’un calendrier bien chargé..

Nommé entraîneur de l’OM au pied levé le 20 février dernier, quelques heures seulement après le licenciement de Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset a insufflé un nouvel espoir dans les têtes des joueurs, dirigeants et supporters de l’Olympique de Marseille. En effet, le technicien français a permis au club phocéen de se qualifier pour les 1/8èmes et 1/4 de finale de Ligue Europa tout en enchaînant trois succès de rang en Ligue 1 avant de s’incliner à Rennes lors du match précédant la trêve internationale (2-0).

Gasset a annoncé une «mission commando» au vestiaire

L’OM est remonté à quatre points du LOSC qui pointe à la 4ème place du classement qui est synonyme de premier ticket accessible pour la prochaine édition de la Ligue des champions : ce qui était l’objectif que Pablo Longoria avait fixé à Gennaro Gattuso afin d’activer la clause dans son contrat signé en septembre dernier. Nommé en tant qu’intérimaire, Gasset aurait à cœur de remplir cette part du contrat qui ne le concernait pas et de remplir cette « mission commando » jusqu’à la fin de la saison qu’il évoque à ses joueurs de l’OM d’après L’Équipe . Cette opération « commando » est-elle devenue impossible en l’espace de quelques jours ?

Les blessés se multiplient à l’OM, un cauchemar pour le coach Gasset

Pendant cette trêve internationale, Pape Gueye et Ismaïla Sarr ont vite retrouvé l’OM après avoir rejoint le rassemblement sénégalais. Un retour anticipé en raison de douleurs au mollet gauche pour Gueye dont l’indisponibilité être quasiment nulle. Pour Sarr, le verdict semble être tout autre. Sorti sur blessure face au Gabon vendredi dernier (3-2), l’attaquant souffrirait d’une lésion à l’ischio-jambiers de la cuisse gauche et manquerait d’ores et déjà le Classique face au PSG dimanche voire plus. Mardi, L’Équipe a poursuivi son point médical à l’OM en révélant qu’en raison du manque de progrès notables aux tests de course au niveau de son genou gauche, Valentin Rongier pourrait manquer le reste de la saison, ce qui est déjà le cas de Bamo Meïté. Blessé pendant la trêve, Meïté souffre d’une entorse de la cheville et du genou. Amir Murillo est pour sa part toujours sur la touche en raison de ses problèmes aux adducteurs.

Clauss rejoint aussi l’infirmerie de l’OM, la mission top 4 en grand danger ?

Jean-Louis Gasset va donc devoir colmater de multiples brèches au sein de son effectif miné par les blessures puisqu’à cette liste s’est ajouté le nom de Jonathan Clauss mardi soir, sorti sur blessure au bout de 10 minutes du France - Chili (3-2) pour cause d’une déchirure à l’ischio-jambiers de la cuisse gauche. Une hécatombe au sein du groupe phocéen qui fait pourtant face à un calendrier bien chargé. A commencer par le PSG dimanche, puis plusieurs adversaires directs en Ligue 1 pour la Ligue des champions, à savoir le LOSC, l’OGC Nice et le RC Lens notamment. Sans oublier le double rendez-vous européen en Ligue Europa face au Benfica Lisbonne les 11 et 18 avril. La mission commando Top 4 de Jean-Louis Gasset à l’OM se complique les jours passant…