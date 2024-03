Mercato : Mourinho à l'OM, il balance le verdict

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libre de tout contrat depuis son licenciement de l'AS Roma en janvier dernier, José Mourinho a fait savoir qu'il aimerait reprendre du service la saison prochaine. Dans le même temps, certaines voix sur les réseaux sociaux ont évoqué une possible arrivée du Portugais à l'OM. Une rumeur qui n'a pas fait long feu.

Depuis janvier dernier, José Mourinho est au chômage. Le Portugais est libre de tout contrat depuis sa séparation avec l'AS Roma. Mais le technicien a bien l'intention de reprendre le fil de sa carrière. « Je n’ai pas de club, je suis libre. Mais l’été prochain, je veux travailler. Je veux travailler, a répété José Mourinho, avant d’évoquer un possible retour au Portugal. Il ne faut jamais dire non, surtout dans le football. Ma vie, c’est le football. Je peux entraîner n’importe où, et je n’ai aucun problème » a-t-il déclaré il y a quelques jours.

La folle rumeur OM

Dans le même temps, une rumeur a évoqué une possible arrivée de José Mourinho à l'OM. Le Special One pourrait-il prendre la succession de Jean-Louis Gasset à la fin de la saison ?

Vézirian calme tout le monde