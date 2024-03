Mercato - OM : Le premier transfert de l’été est connu ?

La rédaction

Jonathan Clauss devrait être l'une des attractions du prochain mercato estival. Lié à l'OM jusqu'en 2025, l'arrière droit devrait être poussé vers la sortie après avoir été mis en cause par ses supérieurs lors du dernier mois de janvier. Le club marseillais pourrait le vendre afin de renflouer ses caisses et éviter un départ libre l'année prochaine.

Tout a basculé pour Jonathan Clauss. Alors qu'il se dirigeait vers une deuxième partie de saison tranquille, l'arrière droit a appris que son club l'avait mis sur la liste des transferts lors des dernières heures du mercato hivernal. Les dirigeants de l'OM lui reprochaient un manque d'investissement. « On n’a pas voulu le sortir pour le sortir. On a bien noté que depuis quelques mois, il ne jouait pas à son niveau. On a surtout noté des problèmes comportementaux avec le coach » avait expliqué Mehdi Benatia, conseiller sportif de Pablo Longoria en janvier. Finalement, l'OM n'a pas trouvé preneur.

« Quitter l’OM cet hiver ? Non, jamais »

Lors d'un entretien à Téléfoot, Clauss est revenu sur cet épisode et a confirmé qu'il n'avait aucune intention de quitter l'OM cet hiver. « Quitter l’OM cet hiver ? Non, jamais, ça ne m’a même pas traversé l’esprit. Je suis épanoui à l’OM, je donne tout pour ce club, je m’investis à 300% pour ce club. Et bien sûr, il y a des choses que je fais bien et d’autres moins bien. Ce n’est pas une question de volonté, mais plutôt de forme ou d’état psychologique. Il y a des choses sur lesquelles tous les jours je travaille » a déclaré l'international français.

Bis repetita cet été ?