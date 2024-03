Transferts - OM : Un champion du Monde recale le PSG pour Marseille !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir obtenu son titre de champion du Monde en 1998 avec l’équipe de France, Robert Pirès avait quitté le FC Metz pour prendre la direction de l’OM. Mais l’ancien milieu offensif aurait pu donner une tournure complètement différente à sa carrière puisqu’il annonce que le PSG était également sur ses traces cet été-là.

Au même titre que Zinedine Zidane, Youri Djorkaeff, Thierry Henry ou encore David Trezeguet, Robert Pirès faisait partie de cette génération d’attaquants de l’équipe de France qui ont fait rêver tout le pays en 1998 et en 2000. D’ailleurs, juste après avoir été sacré champion du Monde avec les Bleus, Pirès avait décidé de quitter le FC Metz pour franchir une nouvelle étape dans sa carrière, et il avait finalement opté pour l’OM.

« Franchir un cap à l’OM »

Interrogé par Le Média Carré , Robert Pirès livre les coulisses de ce transfert à l’été 1998 : « J’arrive à 24 ans, et quand on arrive avec Laurent Blanc et Christophe Dugarry on est champions du monde. L’attente n’est plus la même, et on attend beaucoup de moi. Le premier à être surpris de mon choix de signer à l’OM, c’est Carlo Molinari (NDLR : Président du FC Metz à l’époque). Il me dit ‘mais tu sais que Marseille, c’est pas fait pour toi. Tu es trop gentil’. Et moi je me suis dit que j’en avais marre de cette image et que je voulais vraiment franchir un cap », indique l’ancien joueur de l’équipe de France.

Il a snobé le PSG