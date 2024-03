Zidane - OM : Il fixe une grosse condition !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant la grande priorité de l’Arabie Saoudite en cas de rachat de l’OM dans les mois à venir, Zinedine Zidane pourrait donc débarquer en grande pompe dans sa ville natale. Mais à en croire Robert Pirès, l’OM devra avant tout lui offrir des garanties en terme d’effectif avant que l’ancien numéro 10 n’accepte ce poste.

Zinedine Zidane sur le banc de l’OM, c’est vraiment possible ? Depuis plusieurs mois, il question d’un rachat du club phocéen par des investisseurs venus d’Arabie Saoudite, et certains journalistes évoquent même des discussions très avancées avec Frank McCourt pour ce deal. Le premier choix des Saoudiens pour le poste d’entraîneur se porterait alors sur Zidane, mais il semble néanmoins y avoir une grosse condition pour qu’il accepte ce challenge à l’OM.

McCourt balance tout sur le rachat de l’OM ! https://t.co/zzrgULUNgn pic.twitter.com/GfaGrXXaop — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

Zidane va réclamer des joueurs ?

Interrogé par Le Média Carré , Robert Pirès livre son point de vue sur ce feuilleton Zidane à l’OM et confirme la faisabilité de ce projet, à une condition : « Zizou a l’Olympique de Marseille, honnêtement ouais, j’aimerais bien le voir. Après, le connaissant, il faut que le projet soit intéressant. Je vais même pas parler d’argent, ça ce n’est pas mon problème et je m’en fous complet. Mais il faut lui proposer un projet, et surtout, lui proposer des joueurs. Des joueurs avec lesquels il va sentir quelque chose et se dire ‘ok avec eux, je peux gagner’. Ça c’est important. Si demain il décide d’aller à l’OM, ce sera avec ces conditions, ça c’est sûr », lâche l’ancien coéquipier de Zidane en équipe de France.

« C’est l’effectif qui est important pour Zizou »