Transferts - Arabie saoudite : Le PSG a frôlé la catastrophe ?

L’été 2023 aurait pu être celui du départ de Kylian Mbappé et de l’arrivée de Victor Osimhen au PSG. Il n’en a finalement rien été et ce, malgré la tentative parisienne dans la course à la signature d’Osimhen. D’ailleurs, l’Arabie saoudite aurait pu jouer un sale tour au Paris Saint-Germain qui prévoirait toujours d’accueillir l’attaquant.

Alors qu’il était question d’un éventuel transfert de Kylian Mbappé l’été dernier, le principal intéressé refusant d’activer la clause présente dans son contrat afin de le rallonger d’un an jusqu’en 2025, Nasser Al-Khelaïfi avait publiquement menacé Mbappé de le vendre si la situation restait inchangée. Au final, un terrain d’entente financier a été trouvé courant août, mettant toute cette histoire derrière les deux protagonistes.

Le PSG s’est pris un râteau de Naples pour Osimhen !

Mais en parallèle, le comité de direction du PSG s’était considérablement renseigné sur le dossier Victor Osimhen. En octobre dernier, le10sport.com vous révélait que le Paris Saint-Germain avait tenté jusqu’au bout du mercato de parvenir à un accord avec le Napoli pour Osimhen. Il Mattino confirme cette information ce mardi en expliquant que le PSG s’était bel et bien fait recaler par le champion d’Italie pour son buteur nigérian.

Le Napoli a dit non à une offre saoudienne de 130M€ pour Osimhen