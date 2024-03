Départ de Mbappé : Coup de théâtre à 130M€, le PSG va exulter !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé va plier bagage à la prochaine intersaison et laisser le PSG sans buteur phare. Afin de remédier à cette situation, les dirigeants parisiens prévoiraient de retenter leur chance avec Victor Osimhen. Et il se trouve qu’au Napoli, on serait prêt à accepter une offre inférieure à la clause libératoire de 130M€.

Président du Napoli, Aurelio de Laurentiis s’est montré très clair l’été dernier au sujet de Victor Osimhen lors du mercato. En effet, alors que le PSG et d’autres équipes s’étaient penchés sur la situation de l’attaquant nigérian sortant d’une saison pleine avec un Scudetto et un titre de meilleur buteur de Serie A, le patron de Naples recalait tout le monde. Mais la donne risque de rapidement changer, pour le bonheur du PSG dans le cadre de l’après-Kylian Mbappé.

Le PSG attend Osimhen, une clause libératoire à 130M€

Le 23 décembre 2023, le Napoli officialisait la prolongation de contrat de Victor Osimhen jusqu’à l’été 2026. Dans ledit accord passé entre les parties concernées, une clause libératoire de 130M€ a été convenue permettant aux clubs réellement prêts à miser sur Osimhen de pouvoir s’éviter de longues négociations avec Aurelio de Laurentiis.

Un transfert en dessous de la clause accepté par le Napoli ?