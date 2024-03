Mercato : Un attaquant star «rêve» du PSG !

Thomas Bourseau

Le PSG est en quête d’un nouvel attaquant phare afin de combler le futur départ de Kylian Mbappé cet été. Et Victor Osimhen figurerait en haut de la liste de souhaits du Paris Saint-Germain. L’intérêt serait réciproque car d’après la presse italienne, l’attaquant du Napoli rêverait du club parisien.

Victor Osimhen a été le meilleur buteur de Serie A la saison passée lorsque le Napoli a remporté son premier Scudetto depuis 33 ans. L’avant-centre nigérian a été annoncé tout l’été sur le départ comme Kim-Min Jae transféré du côté du Bayern Munich. Néanmoins, le club napolitain a totalement fermé la porte au départ de l’ancien du LOSC et ce, malgré la tentative du PSG confirmée par le10sport.com en octobre dernier.

Obi Mikel tente le tout pour le tout pour Osimhen

Ces derniers temps, et malgré sa prolongation de contrat signée en décembre dernier jusqu’en juin 2026 au Napoli, il est stipulé dans la presse que Victor Osimhen quittera les Napolitains cet été éventuellement via sa clause libératoire de 130M€. La chance du PSG ? L’icône de Chelsea qu’est John Obi Mikel, faisait passer le message suivant début mars pendant le Web Summit Qatar. « Je pense qu'il aime le club et qu'il veut y venir. Il est évident qu'il veut suivre mes traces en tant que joueur nigérian qui a joué à Chelsea ».

Osimhen rêverait du PSG