Le PSG veut le «nouveau Ibrahimovic», ce sera 100M€ !

Bien décidé à renforcer son effectif, notamment dans l'optique de remplacer Kylian Mbappé, le PSG se tourne sans surprise vers le marché portugais que Luis Campos connaît à la perfection. Dans cette optique, le club parisien ferait partie des équipes intéressées par le transfert de Viktor Gyökeres qui flambe avec le Sporting CP.

Il est grand, il est Suédois, il a empile les buts et joue au poste d'avant-centre. Non, il ne s'agit pas de Zlatan Ibrahimovic mais bien celui que plusieurs observateurs voient comme son successeur à savoir Viktor Gyökeres. L'attaquant du Sporting CP réalise une magnifique saison au point d'attirer la convoitise de nombreux clubs européens dont le PSG.

Une clause à 100M€ pour Gyökeres

Cependant, pour convaincre le Sporting CP de lâcher son avant-centre, il faudra sortir le chéquier puisque selon les informations d' A Bola , le club lisboète ne négociera pas en dessous de la clause Viktor Gyökeres estimée à 100M€. Une somme importante pour un attaquant qui réalise sa première saison au Portugal après avoir essentiellement évolué en Championship.

«Je n’y pense pas»