Un phénomène attendu au PSG, le clan Neymar va tout gâcher

Le PSG semble avoir l'intention de s'activer sur le marché brésilien. Après Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo, le club parisien aurait effectivement supervisé le très jeune Gabriel Mec, qui évolue au Grêmio Porto Alegre. Cependant, le père de Neymar, qui gère le début de carrière du crack brésilien, discuterait déjà avec Arsenal.

L'été prochain, le PSG va de nouveau tenter de se renforcer en préparant l'avenir. Cet hiver déjà, le club de la capitale a misé sur deux jeunes brésiliens à savoir Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo, recruté pour environ 40M€ au total. Et visiblement, ce n'est pas terminé.

Gabriel Mec, le nouveau crack brésilien qui affole le marché

Selon les informations Rádio Bandeirantes, le PSG a effectivement supervisé Gabriel Mec, un jeune talent de Grêmio Porto Alegre âgé de seulement 15 ans. Le milieu offensif aura 16 ans le 11 avril et ne pourra donc pas rejoindre l'Europe avant 2026, année de sa majorité.

Le père de Neymar déjà en discussions avec Arsenal