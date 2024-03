Mercato : Une ancienne star de l’OM va se faire virer ?

Hugo Chirossel

Ce mardi soir, Alexis Sanchez retrouve le Stade Vélodrome à l’occasion du match amical entre l’équipe de France et le Chili, quelques mois après son départ de l’OM. Après une seule saison passée à Marseille, l’attaquant âgé de 34 ans est retourné à l’Inter Milan l’été dernier, où il joue très peu et où il ne devrait plus être l’année prochaine.

Alexis Sanchez ne sera pas vraiment dépaysé ce mardi soir. Alors que l’équipe de France et le Chili s’affrontent en match amical, l’attaquant âgé de 34 ans retrouve le Stade Vélodrome, où il a brillé l’année dernière sous les couleurs de l’OM. Une saison réussie à Marseille, suivie d’une plus compliquée sous les couleurs de l’Inter Milan.

Mercato : Un joueur de l’OM balance sur sa signature https://t.co/5rC8u2GUZJ pic.twitter.com/RoR0k15iRD — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

« La vérité est que je n’ai joué que quelques matchs »

« La vérité est que je n’ai joué que quelques matchs, donc se remettre en forme comme ça est difficile », confiait Alexis Sanchez le week-end dernier après la victoire du Chili face à l’Albanie. En effet, l’ancien joueur de l’OM est barré par la concurrence de Lautaro Martinez et de Marcus Thuram à l’Inter Milan, où il n’a pas le temps de jeu qu’il espérait au moment de son retour.

L’Inter Milan ne conservera pas Sanchez