Mbappé - PSG : Le transfert est annoncé ?

La fin approche pour Kylian Mbappé. Le joueur tricolore aurait pris la décision de quitter le PSG, après sept ans de bons et loyaux services. Une information confirmée par un journaliste espagnole ce lundi. L'identité de son prochain club ne fait pas de doute, non plus, puisque le Real Madrid serait sur le point de parvenir à un accord.

« Je n'ai rien annoncé jusque-là parce que je n'avais rien à annoncer. J'ai toujours dit que le jour où j'aurai quelque chose à dire, je le ferai ». Questionné sur son avenir vendredi dernier, Kylian Mbappé n'a pas souhaité officialiser son départ du PSG en fin de saison.

L'Espagne n'a plus aucun doute

Pourtant, son transfert serait bouclé si l'on en croit les informations de Carlos Carpio. Selon le journaliste de Marca , Mbappé devrait quitter le PSG pour le Real Madrid à l'issue de son contrat.

Le départ de Mbappé est annoncé