Mercato - PSG : C’est déjà bouclé pour son retour à Paris !

Renato Sanches a été prêté par le PSG à la Roma l’été dernier. Cependant, l’aventure romaine tourne au vinaigre pour le Portugais qui enchaîne les pépins physiques. Coûteux pour le club romain, son prêt ne devrait pas déboucher sur un transfert et son retour à Paris serait acté.

Le calvaire continue pour Renato Sanches. Malgré des débuts plus que prometteurs au Benfica Lisbonne et avec la sélection portugaise à l’Euro 2016, ce qui lui avait valu son transfert au Bayern Munich, le milieu de terrain de 26 ans a vu sa carrière être minée par les blessures depuis. Relancé au LOSC grâce à Luis Campos notamment, qui est à présent conseiller football du PSG et à l’origine de la venue du joueur au club à l’été 2022, Sanches traverse une mauvaise passe.

Entre la Roma et Renato Sanches, ça va être bientôt terminé

Prêté l’été dernier par le PSG à la Roma, Renato Sanches n’a que 10 petits matchs au compteur. Lorsqu’il était encore en poste au sein du club romain, José Mourinho avait reconnu ne pas savoir ce qui se passe avec l’international portugais tant il semble maudit par le mauvais sort et les blessures.

La Roma va dire stop pour Renato Sanches