Transferts : Le PSG a recruté «un grand joueur» !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival en provenance du FC Barcelone pour 50M€, Ousmane Dembélé s'est rapidement imposé comme un élément majeur du secteur offensif de Luis Enrique. Et Fabian Ruiz, le milieu de terrain espagnol du PSG, estime d'ailleurs que le club de la capitale a fait une excellente affaire en attirant Dembélé.

Avec les départs de Lionel Messi (fin de contrat) et Neymar (vendu à Al-Hilal pour 90M€), le PSG avait donc décidé de renouveler une bonne partie de son secteur offensif lors du mercato estival 2023. C'est ainsi que plusieurs profils prometteurs tels que Bradley Barcola et Kang-in Lee ont été attirés pour l'animation offensive, ainsi que d'autres plus confirmés comme Ousmane Dembélé. Arrivé en provenance du FC Barcelone pour 50M€, l'international français était fortement désiré par Luis Enrique au PSG.

« Il apporte quelque chose de différent »

Et ce recrutement d'Ousmane Dembélé a fait beaucoup de bien au PSG comme l'a d'ailleurs souligné Fabian Ruiz dans un entretien accordé à Prensa Ibérica : « Depuis qu'Ousmane est arrivé, il est devenu un joueur important pour nous. Il apporte quelque chose de différent à l'équipe. Nous savons que c'est un grand joueur, en raison de sa vitesse, le fait d'avoir les deux pieds et pour nous, c'est un joueur très important », assure le milieu de terrain espagnol du PSG, emballé par la signature de Dembélé au Parc des Princes.

« Il nous aide beaucoup »