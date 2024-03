Real Madrid : Mbappé plus fort que Zidane et Ronaldo

La rédaction

A quelques mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé aurait annoncé son départ au Paris Saint-Germain, sans toutefois l’officialiser en public pour le moment. Mais du côté du Real Madrid on semble déjà avoir tout préparé pour l’accueillir, avec notamment un projet stellaire rêvé par le président Florentino Pérez.

L’histoire du Real Madrid est remplie de stars et une autre pourrait bientôt rejoindre cette constellation avec Kylian Mbappé. A 25 ans, le Français aurait décidé de mettre un terme à son aventure au PSG et enfin rejoindre un club qui le suit de près depuis ses débuts dans le football professionnel.

Mbappé déjà dans l’histoire ?

Pour La Gazzetta dello Sport , le Real Madrid réaliserait l’un des plus gros coups de l’histoire en recrutant Mbappé sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert. Jamais un joueur aussi jeune et aussi fort n’a rejoint libre un autre club, puisque par exemple il a fallu pas moins de 100M€ pour aller arracher un Jude Bellingham âgé de seulement 20 ans au Borussia Dortmund, l’été dernier.

Le Real Madrid et les Galacticos 2.0

Pour le quotidien italien, Kylian Mbappé n’est qu’une pièce de l’énorme projet Galacticos de Florentino Pérez, version 2024. Au début des années 2000, le président madrilène avait formé une équipe stellaire avec Zinédine Zidane, Ronaldo, Luis Figo ou encore Roberto Carlos et David Beckham. Mais il aurait appris de ses erreurs et cette fois il a été décidé de viser plus jeune avec Vinicius Jr ou Rodrygo, les Français Aurélien Tchouaméni et Edouardo Camavinga, Bellingham ou encore Alphonso Davies, une autre des cibles estivales du Real Madrid.