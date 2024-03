Départ de Mbappé : Coup historique du Real Madrid ?

Axel Cornic

Après plusieurs échecs, cet été le Real Madrid pourrait bien toucher au but avec Kylian Mbappé, qui aurait d’ores et déjà annoncé son départ au Paris Saint-Germain. Un gros coup avec l’un des tout meilleurs joueurs de la planète football, qui ne coutera pas le moindre sou en indemnité de transfert au club madrilène.

Après dix années, dont sept passées au PSG, Kylian Mbappé devrait quitter la Ligue 1. S’il se refuse toujours à tout commentaire en public, le Français semble bel et bien sur le point d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière à 25 ans, avec sa prochaine destination qui semble d’ailleurs faire de moins en moins de doutes.

Le Real Madrid attend Mbappé

Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Mbappé a reçu trois offres à quelques mois de la fin de son contrat avec le PSG et elles viennent de Manchester United, Liverpool et du Real Madrid. Les deux premiers ont souhaité tenter leur chance, mais ce sont bien les Madrilènes qui tiennent la corde, puisque l’attaquant français n’a jamais caché son envie d’un jour porter le maillot blanc.

