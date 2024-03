Mercato : Une star va signer au Real Madrid avant Mbappé ?

Pierrick Levallet

Libre de tout contrat à l'issue de la saison, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG pour débarquer au Real Madrid. Mais en attendant l'international français, le club madrilène voudrait régler le cas Toni Kroos. Les Merengue seraient d'ailleurs plutôt confiants pour la prolongation de la star de 34 ans, dont l'engagement actuel expire en juin prochain.

Depuis plusieurs mois maintenant, le feuilleton Kylian Mbappé anime le mercato. La star de 25 ans devrait quitter le PSG à l’issue de la saison puisqu’elle ne devrait pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Le10Sport.com vous a d’ailleurs révélé en exclusivité que le Real Madrid était en pole position pour obtenir sa signature. Mais en attendant Kylian Mbappé, le club madrilène aurait d’autres dossiers à gérer dans son vestiaire.

PSG : Le Real Madrid prépare un autre coup à la Mbappé ? https://t.co/uqvIQkCynM pic.twitter.com/Brj9aS7U1n — le10sport (@le10sport) March 25, 2024

Toni Kroos vers une nouvelle prolongation ?

En effet, Florentino Pérez doit notamment s’occuper du cas Toni Kroos. En fin de contrat en juin prochain, l’international allemand occupe un rôle important dans le onze de Carlo Ancelotti. Le Real Madrid voudrait donc le voir rester encore une année de plus. « C'est la décision que je dois prendre dans le ou les deux prochains mois à Madrid et ensuite nous verrons » a d’ailleurs indiqué Toni Kroos au micro de la télé espagnole après la victoire de l’Allemagne contre l’équipe de France (0-2), dans des propos rapportés par AS . En attendant, le Real Madrid serait plutôt confiant concernant l’avenir du milieu de terrain de 34 ans.

Le Real Madrid y croit encore