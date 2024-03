Mercato : Une star va signer dans un mois au Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Comme ce fut le cas lors des dernières sessions estivales des transferts, le Real Madrid semble être une nouvelle fois à frapper fort sur le mercato et notamment avec Kylian Mbappé. En interne, le fait de blinder ses tauliers et pépites est primordial. Et Toni Kroos pourrait être la dernière prolongation de contrat de la saison. Explications.

Au cours du prochain mercato estival, Kylian Mbappé est attendu au Real Madrid. Mais pas seulement. Alphonso Davies et Leny Yoro semblent être en bonne posture pour devenir des joueurs du Real Madrid. Cependant, il n’y a pas qu’au rayon des transferts que ça s’activerait du côté de la direction du Real Madrid.

Toni Kroos, la dernière prolongation d’une longue série au Real Madrid ?

Que ce soit Rodrygo Goes, Eduardo Camavinga, Vinicius Jr ou encore Federico Valverde, ils ont tous été prolongés cette saison par le Real Madrid. A l’instar de Carlo Ancelotti, l’entraîneur, qui a rallongé son engagement contractuel envers la Casa Blanca jusqu’en juin 2026. Et il semblerait que Toni Kroos puisse suivre cette route, à condition que les deux parties parviennent à un terrain d’entente.

«C'est la décision que je dois prendre dans le ou les deux prochains mois à Madrid»