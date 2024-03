Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid va encore plomber le PSG !

Benjamin Labrousse

Désormais très attentif au marché des jeunes talents, le PSG pourrait avoir trouvé son prochain prodige en Argentine. Né en 2007, Franco Mastantuono impressionne déjà à River Plate, et se voit convoité par plusieurs cadors européens. Outre le club parisien, le Real Madrid serait très chaud sur le dossier, et paré à jouer un nouveau mauvais tour aux Parisiens après le cas Mbappé. Explication.

En juin prochain, le départ de Kylian Mbappé risque de secouer le PSG. Néanmoins, la cellule de recrutement parisienne s’active en coulisses, et tente déjà d’établir plusieurs cibles pour cet été. S’il ne fait aucun doute que plusieurs joueurs confirmés seront dans le viseur du PSG, Paris pourrait également poursuivre son recrutement de jeunes talents.

Mercato : Le PSG a choisi son prochain crack, c’est 45M€ ! https://t.co/v8uwYOGI5t pic.twitter.com/bPlHz02iBN — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

Le PSG lorgne un prodige argentin

Récemment, TNT Sports annonçait que le PSG faisait partie des clubs intéressés par le jeune Franco Mastantuono. Ailier de 16 ans, l’Argentin a fait ses grands débuts avec River Plate ces derniers mois, et se retrouve déjà dans le viseur des plus grands cadors européens.

Le Real entre dans la danse pour Franco Mastantuono