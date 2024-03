Transfert à 100M€, le PSG se fait rembarrer en Ligue 1

Pierrick Levallet

Le PSG a déjà établi son plan de vol pour cet été. Le club de la capitale souhaite notamment se renforcer en défense. Dans cette optique, Luis Campos a Leny Yoro dans son viseur et aurait même déjà tenté sa chance cet hiver. Cependant, le LOSC refusait de donner une nouvelle arme à un rival en Ligue 1.

Le PSG entend bien se renforcer cet été. Le club de la capitale aurait d’ailleurs identifié quelques priorités sur le mercato. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que Luis Campos était intéressé par les services de Leny Yoro en défense. Cependant, le conseiller football parisien se serait déjà fait rembarrer par le LOSC sur ce dossier.

Mercato : Un joueur va quitter le PSG, son agent révèle sa destination ? https://t.co/SHOvQaKtqs pic.twitter.com/Kyh15G8R8j — le10sport (@le10sport) March 25, 2024

Le LOSC a déjà recalé le PSG pour Leny Yoro

Comme le rapporte AS , le PSG aurait bien tenté de recruter Leny Yoro cet hiver. Cependant, le LOSC refusait de renforcer un rival en Ligue 1 et se serait ainsi montré très ferme pendant les négociations. Le club lillois réclamait 100M€ pour sa pépite et ne souhaitait pas descendre plus bas. Le PSG, de son côté, ne pouvait pas se permettre une telle dépense et aurait donc lâché l’affaire lors du mercato hivernal.

Luis Campos reste positionné

Mais Luis Campos n’aurait pas abandonné le dossier pour autant. Le conseiller football du PSG suivrait toujours avec attention l’évolution de la situation de Leny Yoro. Le Portugais voudrait encore de lui dans la capitale. Reste maintenant à voir si le PSG ne se fera pas surclasser par la concurrence du Real Madrid ou d’un autre cador européen.