Mercato : Un phénomène donne son feu vert au PSG !

Pierrick Levallet

Avec le départ probable de Kylian Mbappé, qui semble prendre la direction du Real Madrid, le PSG souhaiterait se renforcer cet été dans tous les secteurs. Le club de la capitale a notamment Leny Yoro dans son viseur depuis cet hiver. D'ailleurs, le crack de 18 ans ne souhaiterait pas prolonger au LOSC, alors que son contrat expire en juin 2025.

Au PSG, le mercato s’annonce plutôt mouvementé cet été. Kylian Mbappé étant sur le départ, le club de la capitale souhaite se renforcer massivement pour combler le vide laissé par la star de 25 ans. Les dirigeants parisiens aimeraient notamment voir un nouveau défenseur débarquer dans l’effectif de Luis Enrique.

Le PSG suit de très près Leny Yoro...

Et dans cette optique, Luis Campos pourrait piocher directement en Ligue 1. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le PSG s’était positionné sur Leny Yoro cet hiver. Le champion de France en titre n’a pas lâché l’affaire malgré son échec d’il y a quelques mois dans ce dossier. D’ailleurs, le phénomène lillois aurait visiblement donné son feu vert pour son transfert.

... qui ne veut pas prolonger au LOSC