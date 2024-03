PSG : Voici la recrue parfaite pour Luis Enrique !

Benjamin Labrousse

Depuis l’été dernier, le PSG ne cache plus sa volonté de recruter des jeunes talents. Les dirigeants parisiens espèrent également pouvoir attirer les plus grands talents du championnat de France, avec un profil comme celui de Leny Yoro. Mais en plus du défenseur du LOSC, Désiré Doué (Stade Rennais) pourrait également parfaitement convenir à Luis Enrique la saison prochaine. Explication.

Le PSG a opéré de gros changements. En interne, le club parisien ne se cache plus, l’objectif sportif est désormais basé sur le moyen voire sur le long terme, et cela se ressent clairement sur la manière de recruter. Après des années à empiler les stars, Paris fait preuve de patience, et opte clairement pour des profils de jeunes joueurs prometteurs. Après un premier mercato estival marqué par l’achat de plusieurs promesses en 2023, le PSG devrait réitérer cet été. Comme révélé par le10sport.com, les Rouge et Bleu font de Leny Yoro (LOSC), 18 ans, l’une de leurs priorités en défense.

⚽️#Mercato Le PSG cherche désormais à récupérer des jeunes joueurs à fort potentiel. @le10sport vous propose une liste de 5 cracks intéressants à aller chercher pour le club parisien cet été 🔴🔵⬇️Merci beaucoup à @NordiskScout et @SportingCP_fra 🙏https://t.co/XyCJRpZkKR — Benji Labrousse (@Benji_Zazou) February 27, 2024

Désiré Doué, un crack à ne pas manquer côté PSG

Quid du milieu de terrain ? Si le PSG envisage de recruter un profil très expérimenté, d’autres joueurs plus jeunes pourraient également débarquer dans la capitale lors du prochain mercato estival. Parmi les nouveaux critères de recrutement parisien, le profil de Désiré Doué sonne comme une cible « logique » pour le conseiller sportif Luis Campos, mais surtout pour Luis Enrique. Né en 2005, le joueur du Stade Rennais réalise un début d’année 2024 particulièrement remarqué. Très prometteur, Désiré Doué possède également cette capacité à évoluer sur plusieurs postes.

Doué poussé vers le PSG ?