PSG - Luis Enrique : Coup de bluff à Barcelone ?

Thomas Bourseau

Après seulement une saison sur le banc du PSG, Luis Enrique pourrait-il plier bagage pour le FC Barcelone ? Le départ annoncé de Xavi Hernandez cet été a mis le feu à la presse espagnole qui a relancé le feuilleton Enrique. Néanmoins, un coup de tonnerre concernant Xavi ne serait pas à écarter.

Depuis le 5 juillet 2023 et ce, jusqu’à l’été 2025 comme son contrat le stipule, Luis Enrique est l’entraîneur du PSG. De par les propos énoncés par le président Nasser Al-Khelaïfi à RMC pour Bartoli Time, le Paris Saint-Germain est heureux du travail effectué par le coach espagnol depuis son arrivée. Néanmoins, un retour au FC Barcelone fait grand bruit en Espagne.

Xavi annonce son départ, Barcelone pense au retour de Luis Enrique !

Non pas en raison du 1/4 de finale retour entre le FC Barcelone et le PSG le 16 avril prochain en Ligue des champions, mais plutôt à cause de l’annonce de Xavi Hernandez de son départ à l’issue de la saison après deux ans et demi de travail sur le banc de touche du Barça . La Cadena SER a dernièrement fait part d’une volonté des hauts décideurs du FC Barcelone de remplacer Xavi Hernandez par Luis Enrique.

Xavi finalement de la partie au Barça la saison prochaine ?