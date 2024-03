Mercato : Il rebondit à l’étranger après l’OM, c’est validé !

Thomas Bourseau

Alors que Matteo Guendouzi avait quitté l’OM en raison de son temps de jeu qui diminuait au fil du temps sous Igor Tudor, le milieu de terrain de l’équipe de France va le retrouver au retour de la trêve internationale à la Lazio. Malgré tout, Guendouzi a promis de belles choses au supporters romains.

Lundi dernier, Igor Tudor sortait de son année sabbatique pour s’engager en faveur de la Lazio en lieu et place de Maurizio Sarri. Par le biais d’un communiqué le club romain a annoncé la nouvelle à ses supporters sans pour autant transmettre la durée du contrat signé par l’entraîneur croate.

Guendouzi et Tudor se retrouvent à Rome

Après une saison aux multiples rebondissements à l’OM, Igor Tudor décidait de claquer la porte en juin 2023. En parallèle, Matteo Guendouzi s’en allait également pour rejoindre la Lazio. Et après quelques mois de séparation, les deux hommes vont travailler ensemble à nouveau. L’international français a annoncé du lourd pour la fin de saison de la Lazio sous Tudor.

«La manière dont il voit le football et dont il veut nous faire jouer, je sais que ça peut faire mal en Serie A»