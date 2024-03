Mercato : Un allié de poids pour l’OM ?

Arnaud De Kanel

Mécontent de son implication, l'OM avait tenté de se séparer de Jonathan Clauss dans les dernières minutes du mercato hivernal. Si tout semble s'être apaisé pour le bien des deux parties, il est fort probable que le club phocéen cherche à nouveau à s'en séparer à un an de la fin de son contrat. Et un allié pourrait aider l'OM dans ce dossier.

L'épisode Jonathan Clauss fera date dans l'histoire de cette saison 2023/2024 si agitée pour l'OM. Seul joueur olympien convoqué par Didier Deschamps, le latéral droit avait pourtant été poussé vers la sortie cet hiver. Medhi Benatia et Pablo Longoria lui reprochaient un manque d'implication et il y a de grandes chances que l'OM tente à nouveau de vendre Clauss cet été.

Clauss intéresse la Lazio

Et cela tombe plutôt bien pour l'OM car un premier club serait intéressé par Jonathan Clauss. Selon le Corriere dello Sport , il s'agit de la Lazio Rome d'un certain Igor Tudor. La société qui défend les intérêts de Clauss pourrait être d'une grande aide à l'OM dans ce dossier.

Un allié pour l'OM ?