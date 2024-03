OM : Dossier sensible à Marseille, il balance sur son mercato

Arnaud De Kanel

Poussé vers la sortie dans les dernières heures du mercato hivernal, Jonathan Clauss a ensuite été la cible de critiques publiques de Medhi Benatia. L'affaire est devenu un sujet sensible à l'OM et le départ de l'international français en fin de saison ne semble plus faire de doute. Ce dimanche, Téléfoot l'a interrogé sur son mercato.

On peut désormais appeler cela l'affaire Clauss. Mécontent de l'attitude de son joueur, l'OM avait tenté de l'exfiltrer dans les dernières heures du mercato sans que le grand public ne comprenne pourquoi. Medhi Benatia avait alors tenu à donner sa version des faits, reprochant un manque d'investissement à Clauss. L'affaire avait fait les gros titres de la presse sportive pendant plusieurs jours et tout semble désormais réglé. Quoiqu'il en soit, Clauss ne voulait pas quitter l'OM cet hiver.

«Ça ne m’a même pas traversé l’esprit»

« Quitter l’OM cet hiver ? Non, jamais, ça ne m’a même pas traversé l’esprit. Je suis épanoui à l’OM, je donne tout pour ce club, je m’investis à 300% pour ce club. Et bien sûr, il y a des choses que je fais bien et d’autres moins bien. Ce n’est pas une question de volonté, mais plutôt de forme ou d’état psychologique. Il y a des choses sur lesquelles tous les jours je travaille », a révélé Jonathan Clauss dans un entretien accordé à Téléfoot . Il a ensuite officiellement enterré la hache de guerre avec ses dirigeants.

«Il n’y avait pour moi pas de problèmes et il n’y a toujours pas de problème»