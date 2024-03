Mercato : Le Real Madrid a trouvé son nouveau Ronaldo ?

Pierrick Levallet

Décidé à réaliser un mercato colossal cet été, le Real Madrid a déjà acté une arrivée avec celle d'Endrick. Le phénomène brésilien devrait débarquer le 21 juillet prochain, lorsqu'il aura 18 ans. En attendant, le crack de Palmeiras a ouvert son compteur but avec la Seleção ce samedi contre l'Angleterre. Il semble déjà marcher dans les pas d'un certain Ronaldo.

Le mercato s’annonce mouvementé au Real Madrid cet été. Le club madrilène souhaite bâtir une équipe capable de dominer le football européen au cours des années à venir. Dans cette optique, Florentino Pérez verrait les choses en grand. Le président des Merengue ferait déjà tout son possible pour signer Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG en juin prochain.

Real Madrid : Le nouveau crack entre déjà dans la légende ! https://t.co/yoYer3Umvp pic.twitter.com/snqVIA33qo — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

Endrick va bientôt débarquer au Real Madrid...

D’autres grands noms sont également dans le viseur du Real Madrid, comme Alphonso Davies et Trent Alexander-Arnold. En tout cas, une première arrivée est déjà actée avec celle d’Endrick. Le crack de Palmeiras débarquera chez Los Blancos le 21 juillet prochain lorsqu’il aura 18 ans. Le phénomène brésilien, qui a ouvert son compteur but ce samedi contre l'Angleterre, semble d’ailleurs marcher dans les pas d’un ancien Galactique.

... et marche déjà dans les pas de Ronaldo